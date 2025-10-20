Где планируют отдыхать москвичи на Новый год

Таиланд, в последние годы лидирующий в рейтингах популярности туристических направлений Службы «БАНКО» на зимние сезоны, по данным некоторых крупных онлайн-тревел-агентств, сейчас уступает другим странам по объемам бронирования на новогодние даты из Москвы.

Как рассказали порталу «ТурДом» в «Слетать.ру», на прошлой неделе (с 13 по 19 октября) туристы активнее всего покупали на новогодние праздники туры в Египет (29,1% от общего объема продаж) и ОАЭ (20,4%). Таиланд – лишь на третьем месте (15,4%), за ним следуют Вьетнам (10,4%) и Россия (7,3%). У Level Travel это направление сейчас тоже не на первом месте по объемам реализации на предстоящие новогодние каникулы. Топ-5 у компании выглядит так: Египет (30%), ОАЭ (21%), Таиланд (16%), Россия (6%), зимняя Турция (4%). По трем лидирующим странам показатели у этих продавцов туруслуг практически совпадают, отличие в цифрах лишь на десятые доли процента.

Одна из главных причин, стимулирующая сейчас туристов отдавать предпочтение новогоднему Египту, конечно, цены. Стоимость недельных туров на двоих в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с вылетами из Москвы 28–30 декабря и размещением в гостиницах 5* начинается от 165 тыс. руб. В популярных сетях отелей Pickalbatros, Titanic, Domina и других можно найти варианты в диапазоне 210–250 тыс. руб., причем с пакетом «все включено». При это минимальный ценник на туры продолжительностью 7 ночей в «пятерки» Таиланда с отправлением из российской столицы в те же даты – от 350 тыс. руб. А турпакеты в самые востребованные комплексы Пхукета на первой линии от моря обойдутся от 450 тыс. руб. И это с питанием «завтраки».

Дороговизна новогоднего Таиланда – не единственный повод, вынуждающий туристов сейчас присматриваться к другим направлениям, отмечают турагенты, с которыми пообщался корреспондент «ТурДома». Дело еще и в довольно скудном выборе доступных вариантов размещения на праздничные даты. Это подтверждается и данными из систем онлайн-бронирования. На одной из популярных площадок мы обнаружили 20 октября лишь 22 отеля 5* на Пхукете и 4 – в Паттайе, номера в которых можно забронировать на новогодние каникулы, не дожидаясь их подтверждения туроператором. При этом на египетских курортах таких вариантов предлагается на сегодня более 180.

Отметим, впрочем, что это лишь «сиюминутный» срез за прошлую неделю по данным двух участников розничного рынка, и только по вылетам из Москвы. Если говорить о продажах на новогодние даты из всех городов, из которых поставлены рейсы на тайские курорты, то у туроператоров картина иная:

«Таиланд лидирует по объемам с большим отрывом», – рассказали нам в крупных туроператорских компаниях.

А относительно скромный на сегодня ассортимент отелей с моментальным подтверждением на Пхукете и в Паттайе может объясняться тем, что многие туристы уже определились с выбором туров ранее, и доступных вариантов, естественно, остается все меньше.