Сколько будет стоить новогодний тур на Хайнань

Воскан Арзуманов в эфире НСН призвал обратить внимание на китайские авиакомпании, которые предлагают выгодные цены.

© РИА Новости

Новогодний тур на Хайнань обойдется в 100 тысяч рублей на человека, так как в Китае это не праздничные дни, заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в разговоре с НСН.

Отмена виз в Китай повысила спрос россиян на зимние туры примерно на 30%, сообщили в РСТ. Туристы активно бронируют как пляжный отдых на острове Хайнань, так и экскурсионные маршруты по достопримечательностям страны. Арзуманов рассказал о ценах на Новый год.

«Если вылетаем 25 декабря на неделю, на двоих можно улететь за 200 тысяч рублей. Это не очень дорогие отели если рассматриваем. Новый год у китайцев – это февраль, на наш Новый год у них нет ажиотажа. Поэтому в китайских отелях не факт, что будут какие-то новогодние мероприятия в отеле. Но, конечно, наши туристы сейчас едут не только на Хайнань, теперь популярны и комбинированные туры. До отмены виз туристы прилетали на Хайнань, так как там был особый визовый режим, но не могли выехать за пределы острова и посетить материк», – пояснил он.

Также Арзуманов призвал обратить внимание на китайские авиакомпании, которые предлагают выгодные цены.

«В Китае очень много всего красивого, там внутренний туризм бьет ключом. Более 90% на Хайнане – это китайцы. Из Москвы сейчас дешевле лететь через Пекин, много дешевых местных компаний. Китайские туроператоры активно предлагают свои продукцию, каждый город пытается завлечь к себе туристов. На Новый год еще можно приобрести туры, потому что китайцы живут немного на другой планете, у них свои праздники и свое исчисление. Здесь в феврале длительные праздники», – добавил он.

По его словам, в Новый год россияне редко выбирают Турцию, так как там уже не сезон, зато цены в отелях очень приятные.

«На Новый год можно также недорогую Турцию посмотреть, там не так тепло, как в Китае, но солнце будет больше, чем в том же Подмосковье. Египет все-таки подороже, так как зимой там тепло. В Турцию за 120 тысяч на двоих можно слетать под Новый год, если брать не очень дорогой отель. В 250 тысяч рублей можно уложиться, если берем премиальные варианты», – добавил собеседник НСН.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявлял НСН, что получить визу в Китай было далеко не просто, после введения безвизового режима туроператоры ждут рост турпотока на 30%.