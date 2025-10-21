Сколько стоит поездка в Китай на девять дней

В последнее время Китай набирает большую популярность у российских туристов. Это неудивительно: визу теперь не нужно оформлять, есть удобные прямые рейсы.

Автор канала «Зачем я там была?» рассказала, во сколько обошлось ей девятидневное путешествие по Поднебесной. По ее словам, поездка, вопреки ожиданиям, вышла вполне бюджетной. Билет туда и обратно прямым рейсом Москва–Шанхай от авиакомпании China Eastern Airlines стоил в 45 тыс. рублей. Перелет длится девять часов.

Чтобы быть всегда на связи и не тратить время на поиск бесплатного Wi-Fi, подключите международный роуминг. Он стоит около 600 рублей в сутки. Можно также купить eSIM от гонконгского оператора.

Блогер остановилась в небольшом отеле в центре Шанхая, на пешеходной улице Nanjing. За восемь ночей без завтрака она заплатила 55 тыс. рублей. Местоположение удобное для прогулок, но слишком шумное. Только не бронируйте жилье через Booking. В Китае выгоднее использовать местный сервис Trip.com.

Общественный транспорт в Китае отличный и недорогой. Поездка на метро из аэропорта Пудун в город стоит всего 7 юаней (84 рубля). Прокатиться на маглеве — поезде на магнитной подушке, который развивает скорость до 430 км/ч можно за 40 юаней (480 рублей). Всего на транспорт может уйти более 3 тыс. рублей, если вы не будете пользоваться такси.

Питаться в местных кафе тоже очень экономично. Большая порция лапши обходится в 30–50 юаней (360–600 рублей). Европейская кухня дороже: бургер с кофе стоил 120 юаней (1440 рублей). На еду вы можете потратить около 23 тыс. рублей.

Многие музеи Шанхая, например, Shanghai Museum, бесплатны. Платные входные билеты в сады и храмы стоят от 20 до 70 юаней (240–840 рублей). Самую крупную сумму — 88 юаней (1050 рублей) — пришлось отдать за выставку, посвященную Гауди. Всего на развлечения можно потратить порядка 5 тыс. рублей.

В общей сложности поездка ей обошлась в 154 тыс. рублей. По нынешним меркам — это вполне разумная сумма за девять дней отдыха в другой стране. Тем более, что за эти деньги трудно представить комфортный отдыха на юге России.

Как писал «ГлагоL», Китай с 15 сентября ввел безвизовый режим для россиян сроком до 30 суток. Пробный безвиз будет действовать до 14 сентября 2026 года.