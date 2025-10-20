Частный пляж звездной пары вызвал гнев соседей и проверку властей

Дэвид и Виктория Бекхэмы оказались в центре скандала после того, как в их новом документальном сериале на стриминговой площадке был показан частный пляж, оборудованный на берегу искусственного озера в их поместье в Котсуолдсе (Великобритания). Соседи и местные власти выразили обеспокоенность возможным нарушением правил застройки, поскольку первоначальное разрешение на строительство у озера не предусматривало создание песчаного берега.

В тишине роскошного поместья в Котсуолдсе Дэвид и Виктория Бекхэмы создали, казалось бы, идиллическое убежище — искусственное озеро с собственным песчаным пляжем, где знаменитая пара могла наслаждаться уединением. Однако этот частный рай, показанный в новом документальном сериале стримингового сервиса «Виктория Бекхэм», стал причиной серьезного конфликта с соседями и местными властями. Проблема заключается в том, что при получении разрешения на строительство озера в 2021 году Бекхэмы не упомянули о планах создания пляжа, что вызвало вопросы о соблюдении правил застройки в этой охраняемой сельской местности.

Изначально проект искусственного озера, одобренный окружным советом Западного Оксфордшира, предполагал создание естественного ландшафта с лугами диких цветов и местными деревьями, которые должны были придать территории «общий неформальный и естественный характер». В документах особо подчеркивалась необходимость «тонких проявлений ландшафтного дизайна в стиле органической парковой зоны», которые бы гармонично связывали озеро с основным домом и обеспечивали среду обитания для местной фауны. Вместо этого на кадрах из документального фильма зрители увидели обширный песчаный берег, расположенный между деревянным причалом и сафари-палаткой, что вызвало немедленную реакцию соседей.

Источник, близкие к паре, сообщил, что «соседи считают, что это совершенно не характерно для окрестностей, и они очень обеспокоены соблюдением правил». Окружной совет Западного Оксфордшира официально подтвердил начало расследования, заявив: «Поступило сообщение о нарушении планировки, и теперь оно будет расследовано».

Особую иронию ситуации придает тот факт, что сафари-тент, установленный рядом с пляжем, был изготовлен компанией, принадлежащей другу Бекхэмов — известному режиссеру Гаю Ричи. Напомним, что сам Ричи ранее сталкивался с аналогичными проблемами, когда ему было приказано убрать подобные сооружения вокруг озер в своем поместье Эшкомб-Хаус в Уилтшире после их появления в трейлере его сериала «Джентльмены».

Представители Бекхэмов, в свою очередь, утверждают, что пара не получала никаких официальных уведомлений от совета и строго следовала установленным правилам. Однако видеокадры, на которых Дэвид и Виктория сидят на песчаном берегу, восхищаясь красотой своего имения, предоставили соседям и властям наглядное доказательство возможного нарушения.

Отмечается, что этот инцидент произошел на фоне других масштабных изменений в поместье — недавно стало известно, что Дэвид создал впечатляющий огород с редисом, морковью, капустой и луком, а также завел кур и пчел. Как рассказал сам Бекхэм, его любовь к садоводству унаследована от деда по материнской линии Джо, который привил ему интерес к растениям, хотя в детстве Дэвид часто невольно вредил его розам, играя в футбол.

Расследование совета продолжается, и если нарушение будет доказано, Бекхэмам может грозить предписание о демонтаже пляжа и восстановлении первоначального ландшафта. Для Дэвида и Виктории, которые вложили 12 миллионов фунтов в свое поместье и превратили его в частный рай, этот скандал станет неприятным напоминание, что не все, что блестит, надо показывать общественности.