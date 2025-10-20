Россияне жалуются на издевательство при оформлении виз в Португалию

Российские граждане столкнулись с проблемами при получении виз в Португалию. Рассмотрения документов люди ожидают очень долго: у некоторых срок уже подошел к трем месяцам. Разрешения на въезд выдают или, наоборот, отказывают в них буквально за день-два до вылета. Наибольшие сложности у тех, кто запланировал поездку с 20–25 октября.

«Подавала заявление в визовый центр BLS International еще 22 июля. Билеты в Лиссабон купила на 25 октября, забронировала отель. Но на 20-е число мои документы все еще находятся на рассмотрении, – рассказала туристка редакции TourDom.ru. – Консульство Португалии четвертый месяц издевается над нами».

По ее словам, она четыре раза писала в консульство. «Но ответа пока нет, а визовый центр ничем помочь не может».

Другая россиянка отнесла документы с оплаченными билетами и жильем в визовый центр 8 сентября. Статус заявления на сайте до сих пор не обновился. «Звонила, мне сказали, что паспорт еще в консульстве. Когда его выдадут – неизвестно, до вылета осталось два дня. Если визу поставят позже, билеты сгорят и придется покупать новые».

По словам туристки, у двоих заявителей, которые подавали документы в BLS вместе с ней, визы также не готовы, а еще двое получили отказы.

Некоторые вынуждены переносить поездки. «Я пока переоформила билеты на неделю вперед, но боюсь загадывать, – поделилась россиянка. – Видела отзывы, что визу выдали через пару дней после вылета. Создается впечатление, что целая партия заявок с вылетами 19–25 октября у них куда-то затерялась».

При этом есть случаи, когда туристы, запланировавшие поездку на более поздний срок, успешно получают разрешение. «Подавала 9 сентября, вылет 28 октября. Написала в консульство письмо с просьбой ускорить рассмотрение. Возможно, это как-то повлияло. Так или иначе, 16-го на сайте появилось уведомление о готовности визы, и в тот же день я забрала паспорт».

Согласно информации на сайтах посольства Португалии и визового центра BLS International, решение по визам обычно принимается в течение 15 дней. Однако в некоторых случаях этот срок может быть продлен до 45 дней с момента поступления заявления в консульский отдел.

Ранее «ТурДом» писал, что визовый центр Болгарии в Санкт-Петербурге обновил правила прием заявителей: подать документы на визу теперь можно без предварительной записи.