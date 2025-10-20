Турэксперт рассказал, сколько придется заплатить за новогодний тур на Хайнань

Россияне могут отметить Новый год на популярном китайском курорте Хайнань за 100 тыс. рублей на человека. Такие цены объясняются тем, что китайцы отмечают праздник позже, в феврале, поэтому в традиционные для россиян даты ажиотажа на турпоездки там нет, объяснил НСН гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов.

© Газета.Ru

«Если вылетаем 25 декабря на неделю, на двоих можно улететь за 200 тысяч рублей. Это не очень дорогие отели если рассматриваем. Новый год у китайцев – это февраль, на наш Новый год у них нет ажиотажа. Поэтому в китайских отелях не факт, что будут какие-то новогодние мероприятия в отеле», — пояснил эксперт.

По его словам, если раньше, до введения безвиза, большинство россияне стремились именно на Хайнань, то сегодня популярностью пользуются комбинированные туры, которые позволяют оценить места за пределами острова. Чтобы сэкономить, Арзуманов посоветовал присмотреться к китайским авиакомпаниям, которые стремятся завлечь к себе туристов.

Помимо Китая, на Новый год россияне часто выбирают путешествия в Турцию, где в это время года падают цены из-за завершения курортного сезона, отметил турэксперт. Туда съездить, по его словам, можно за 120 тыс. рублей на двоих при выборе бюджетного отеля и за 250 тыс. рублей, если проживание планируется в премиальной гостинице. Чуть дороже будет Египет, где зимой по-прежнему тепло, заключил специалист.

До этого Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что за девять месяцев 2025 года российские туристы посетили Японию 129 тысяч раз, что стало новым историческим рекордом. Предыдущий рекорд принадлежал 2019 году, когда за 12 месяцев Японию с прямыми рейсами посетили 120 тысяч россиян. Туроператоры отмечают, что рост популярности страны в 2025 году связывают с появлением новых дешёвых авиабилетов и отменой виз в Китай: многие путешественники совмещают поездки в обе страны.