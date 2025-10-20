Туристы вылетят во Вьетнам с 12-часовой задержкой

У авиакомпании Red Wings сохраняются сбои в расписании вылетов на некоторых туристических направлениях.

Сегодняшний рейс WZ-3201 из Домодедово в Нячанг перенесен с 02:15 на 14:00. А в Екатеринбурге на 10 часов задержан вылет WZ-3045 на таиландский курортный остров Пхукет – вместо 22:25 вчерашнего вечера самолет отправился утром, в 08:23.

Как пояснили порталу «ТурДом» в пресс-службе перевозчика, борт Boeing 777-200 (бортовой номер RA-73329) с 10 октября остается на ремонте во вьетнамском аэропорту Камрань. На замену этому самолету авиакомпания поставила на крыло другой дальнемагистральный боинг, для гарантирования безопасности полетов на нем было решено заменить некоторые детали. Поставка необходимых запчастей требует времени. Поэтому порой пока не удается строго выдерживать график вылетов этого самолета, но в Red Wings заверили, что расписание скоро должно нормализоваться.

Как рассказали в Red Wings, туроператоров – заказчиков мест на чартерных рейсах заблаговременно предупреждают о переносе времени вылетов, а те передают эту информацию турагентам и туристам. Тем, кто все же прибывает в аэропорты, ориентируясь на изначальное расписание, авиакомпания оказывает все услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. «Вчера из примерно 400 пассажиров рейса из Екатеринбурга на Пхукет в Кольцово приехали вечером 35 человек. Всем им была предоставлена гостиница», – привели пример в авиакомпании.