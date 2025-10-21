Названы любимые страны россиян для длинного отпуска

В 2025 году российские туристы провели самые долгие отпуска во Вьетнаме и Таиланде: средняя длительность отдыха в этих странах Азии составила от 21 дня. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Лидером списка любимых направлений россиян для длинных поездок стал Дуонг-Донг на острове Фукуок во Вьетнаме — 3,8 процента бронирований там были оформлены на срок более трех недель. С долей 1,4 процента в топе оказался и вьетнамский Нячанг. Также россияне надолго задерживаются в Таиланде: в список вошли сразу несколько курортов этой страны.

«Банг Тао (3,5 процента заказов на 21 день и более), Патонг (3,2 процента), Пхукет (2,7 процента), Паттайя (2,4 процента) и Ката (2,3 процента)», — указано в материале.

Кроме того, российские туристы на долгий срок бронируют жилье в районе Майами-Бич (2,7 процента) и Нью-Йорке (1,1 процента), США, а также в Ницце, Франция (1,8 процента), Пусане, Южная Корея (1,8 процента) и в курортной зоне Нуса-Дуа на Бали (1,6 процента).

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились на отдых в Китай в период Нового года. Количество бронирований отелей в период новогодних праздников в этой азиатской стране выросло в 2,3 раза после объявления о введении безвизового режима для россиян.