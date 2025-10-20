Визовый центр Болгарии в Петербурге обновил правила приема заявлений

Визовый центр Болгарии в Санкт-Петербурге обновил правила приема заявителей. Теперь сдать пакет документов можно без предварительной записи. Соответствующее уведомление появилось на сайте ВЦ.

«С 16 октября 2025 года прием документов по Болгарии в Визовом центре Санкт-Петербурга будет осуществляться без предварительной записи», – говорится в сообщении.

В настоящее время российских туристов фактически обслуживают лишь два визовых центра: один находится в Москве, второй – в Санкт-Петербурге. В свою очередь, региональные офисы хоть и функционируют, но не принимают консульские сборы, то есть заявитель не может оплатить саму визу. Формально причины технические, однако введены они были еще в 2023-м и до сих пор не решены. Поэтому в эти диппредставительства обращаются те, кому не требуется проводить платежи, в их числе, например, супруги граждан ЕС.

Болгария присоединилась к Шенгенской зоне весной 2024 года. Список документов для оформления туристической визы здесь стандартный: авиабилеты, ваучер на отель, медицинская страховка, финансовые гарантии и так далее. Однако шенген выдается, как правило, под даты поездки. В целом же страна сейчас не считается популярным европейским направлением, поэтому поток заявителей сравнительно небольшой.