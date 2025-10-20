Россиян предупредили о новых правилах въезда на Шри-Ланку для туристов

Теперь путешественникам нужно оформлять электронное разрешение. В Ассоциации туроператоров России предупредили о новых правилах въезда на Шри-Ланку.

Правительство государства приняло решение о введении специальных разрешений на въезд. Форма заполняется онлайн. Для россиян процедура бесплатна.