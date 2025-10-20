Россиян предупредили о новых правилах въезда на Шри-Ланку для туристов
Теперь путешественникам нужно оформлять электронное разрешение. В Ассоциации туроператоров России предупредили о новых правилах въезда на Шри-Ланку.
Правительство государства приняло решение о введении специальных разрешений на въезд. Форма заполняется онлайн. Для россиян процедура бесплатна.
Туроператоры рекомендуют подавать заявление на ETA минимум за 48 часов до вылета, точно указывая адрес электронной почты, так как именно на него придёт подтверждение. Без электронного разрешения туристов могут не посадить на рейс, вылетающий на Шри-Ланку, — сообщили в Ассоциации.