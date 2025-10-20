Вьетнам или Таиланд – что выбрать для отпуска зимой

Зимой многие россияне стремятся сбежать от морозов в теплые страны, и два самых популярных направления – Вьетнам и Таиланд. По мнению опытного путешественника Алексея Кутового, знающего обе страны изнутри, выбор между ними зависит от нескольких ключевых факторов. Он представил детальное сравнение по основным параметрам зимнего отдыха: ценам, погодным условиям и качеству пляжей.

«Я прожил почти год во Вьетнаме и много раз был по несколько месяцев в Таиланде. Объездил обе страны вдоль и поперек. Я хорошо знаю, чем они отличаются, где дешевле и куда реально стоит лететь зимой», – поделился Алексей на своем дзен-канале «Кутовой про путешествия».

Организация поездки

Обе страны предлагают комфортные условия для россиян. Таиланд разрешает безвизовое пребывание до 60 дней, Вьетнам – до 45 дней, что делает оба направления одинаково доступными для туристов.

Анализ стоимости туров показывает незначительную разницу в цене. Так, тур в Таиланд на 8–10 ночей в среднем обойдется от 120 тысяч рублей за двоих, в то время как аналогичный тур во Вьетнам – от 130 тысяч рублей. При грамотном планировании и выборе дат поездки, оба направления остаются бюджетными вариантами – качественный отдых для двоих возможен в пределах 150 тысяч рублей.

Погода

В зимние месяцы в Таиланде поистине идеальные условия для пляжного отдыха: температура воздуха держится выше +30°C днем и не опускается ниже +25°C ночью, море остается теплым и спокойным. В отличие от этого, во Вьетнаме комфортный отдых возможен только на юге страны, где продолжается сухой сезон. В центральных регионах в это время года идут дожди с тайфунами, а на севере температура может опускаться до +15°C с моросящими осадками.

Таким образом, для путешественников, планирующих зимний отпуск, Таиланд предоставляет более предсказуемые и благоприятные погодные условия по всей территории страны, в то время как Вьетнам подойдет тем, кто готов ограничиться южными курортами.

Пляжный отдых

Тайские острова Пхи-Пхи, Симиланы и Самуи славятся белоснежными песками и бирюзовой водой, не уступающей по прозрачности знаменитым курортам Пхукета и Краби. Инфраструктура здесь продумана до мелочей: от удобных лежаков и зонтиков до кафе прямо на берегу. Хотя на популярных пляжах вроде Патонга бывает многолюдно, всегда можно найти уединенные уголки на Ко Ланте или Ко Чанге.

Вьетнамские пляжи отличаются более скромным характером. Песок здесь часто имеет сероватый оттенок, а вода может быть менее прозрачной из-за особенностей прибрежных течений. Однако и здесь есть свои жемчужины: Фукуок радует белоснежными пляжами с чистой водой, Муйне привлекает кайтсерферов протяженной береговой линией, а Нячанг и Дананг предлагают благоустроенные городские пляжи. Стоит учитывать, что вьетнамское побережье часто менее ухожено – после штормов может оставаться мусор, а инфраструктура оставляет желать лучшего.

Цены

Вьетнам сохраняет преимущество в стоимости жилья. Бюджетный номер здесь обойдется в 800–1500 рублей за сутки, а комфортабельный отель 3* – от 2500 рублей. Долгосрочная аренда квартиры у пляжа составит 30 000–50 000 рублей ежемесячно. В свою очередь, Таиланд предлагает схожие условия с небольшим удорожанием: эконом-варианты от 1300 рублей, отели 3* от 3000 рублей, а месячная аренда – от 45 000 рублей.

Переходя к вопросу питания, стоит отметить, что вьетнамская уличная еда остается доступной: тарелка фо – 100–150 рублей, бан ми – от 60 рублей. Обед в местном кафе не превысит 300 рублей. В Таиланде же стоимость уличной еды начинается от 200 рублей, а посещение кафе обойдется в 300–500 рублей. При этом супермаркеты в обеих странах сопоставимы по ценам с российскими.

Если говорить о транспорте, то аренда скутера во Вьетнаме (5000–10 000 рублей/месяц) выгоднее тайской (10 000–15 000 рублей). Такси через Grab в обеих странах доступно, причем наиболее экономичным вариантом остается мототакси.

Что касается развлечений, то Вьетнам сохраняет ценовое преимущество 15–20 % на экскурсии, дайвинг и спа-услуги. Например, часовой массаж здесь стоит 600–1000 рублей против 1000+ рублей в Таиланде.

Сервис и инфраструктура

Таиланд давно сформировался как направление, ориентированное на запросы туристов. Здесь вы найдете четкую организацию всего – от трансферов и экскурсий до медицинских страховок. Английский язык понимают практически везде, указатели дублируются на международном языке, а уровень сервиса в отелях соответствует заявленной категории. Это делает страну идеальной для первой поездки в Азию.

Вьетнам предлагает иной опыт. Инфраструктура развита слабее, английский распространен в основном в туристических зонах, а сервис может быть непредсказуемым. Однако именно эта неотшлифованность создает особую аутентичную атмосферу и позволяет глубже погрузиться в местную культуру.

Трудный выбор

«Лично я люблю обе страны за разное. Таиланд – когда хочется расслабиться и получить все и сразу без заморочек. Вьетнам – когда хочется больше почувствовать себя путешественником, а не туристом, и при этом сэкономить», – отметил Алексей Кутовой.

Таким образом, для зимнего отдыха Таиланд предлагает стабильную погоду по всей стране и развитую инфраструктуру, но требует больших затрат. Вьетнам привлекает бюджетной стоимостью проживания и аутентичностью, однако комфортный отдых возможен только на юге страны, а сервис и пляжи уступают тайским.

Выбор зависит от приоритетов путешественника: гарантированный комфорт и разнообразие впечатлений в Таиланде или экономия и аутентичный опыт во Вьетнаме. Оба направления сохраняют безвизовый въезд для россиян и остаются доступными вариантами для побега от зимы.