Туристам дали совет, как сэкономить на отдыхе в ОАЭ

До начала осенних школьных каникул (для тех, кто учится по четвертям, они пройдут с 25 октября по 2 ноября), остается всего 5 дней. Туристам уже проблематично найти свободные номера в популярных отелях ОАЭ на эти даты.

© tourdom.ru

Редакция проверила наличие мест и сравнила стоимость недельного тура на семью из трех человек (двое взрослых и ребенок 8 лет) с отправлением из Москвы 24–26 октября и спустя 2 недели после каникул.

По данным агрегаторов, забронировать номер в период каникул можно только в трех из 10 отелей, востребованных на российском рынке и доступных с 6–9 ноября. В частности, не получится заказать 8-дневное проживание в Nh Collection Dubai The Palm 4* и Centara Mirage Beach Resort Dubai 4* в Дубае.

Полностью распроданы комнаты в Lou Lou A Beach 3* в Шардже, в The Cove Rotana Resort 5* и Doubletree By Hilton Resort & Spa Marjan Island 5* в Рас-аль-Хайме. В Аджмане на даты детского отдыха закрыл продажи Ajman Hotel 5* (бывший Kempinski).

Еще можно купить тур с вылетом из Москвы 25–26 октября и проживанием в городском отеле Citymax Hotel Al Barsha At The Mall 3* в Дубае. Однако отдых окажется далеко не бюджетным. Недельный тур на завтраках в каникулярные даты предлагается за 305 тыс. руб., что на 50% дороже, чем тур с аналогичными параметрами, но с отправлением 9 ноября (196 тыс.).

Тур на 8 дней с размещением в популярном апарт-отеле Marina View 4* на каникулы стоит 316 тыс. руб. без питания. Через 2 недели этот вариант станет доступнее на четверть: семья, вылетевшая из Москвы в Дубай 7 ноября, заплатит 240 тыс.

Тенденция наблюдается и среди высокобюджетных гостиниц. Тур в Rixos Bab Al Bahr 5* в Рас-аль-Хайме с вылетом 25 октября обойдется в 590 тыс. руб. на all inclusive. Если запланировать отдых после каникул, с 9 ноября, такой же тур можно купить за 420 тыс.

Ранее «ТурДом» писал, что туры в Египет на осенние каникулы стоят для семьи из трех человек в полтора раза дороже, чем с 9 ноября.