Куда поехать на Новый год 2026: бюджетные туры на море

Новогодние каникулы в 2025–2026 годах продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января. Бронирование праздничных туров на эти даты уже идет полным ходом. Для любителей заграничного отдыха есть много бюджетных вариантов. Как встретить праздник на море и не разориться, читайте на «ФедералПресс».

Сколько стоит заграничный тур

«По сравнению с прошлым годом стоимость зарубежных новогодних туров выросла колоссально – на 30–40 %. Мы туры по России в этом году практически не продавали, потому что поехать в Турцию дешевле, чем в Сочи. В среднем стоимость популярных направлений в новогодние каникулы – 200 тысяч рублей на двоих», – рассказала «ФедералПресс» владелица турфирмы из Ноябрьска Ольга Чекунова.

Сейчас самые популярные у туристов направления – Таиланд, Шри-Ланка, Китай. Туристы охотно едут на Бали, потому что цена достаточно приемлемая. Стоимость туров на Сейшельские острова примерно такая же, как в Таиланд, добавила эксперт.

Тревел-эксперт Вероника Осипенко отмечает высокий спрос на отдых в новогодние каникулы.

«На новогодние туры осталась в среднем четверть мест на рейсы. К началу декабря туроператоры предполагают, что мест вообще не будет. Так, на рейсах во Вьетнам перед Новым годом осталось менее 20 %, на Пхукет – менее четверти. К ноябрю билеты могут закончиться полностью. В ОАЭ и Шри-Ланке дефицит мест в бюджетных, видовых и семейных отелях. Прогнозируется высокая нагрузка в отелях ОАЭ, где уже есть приостановки продаж», – сообщила Вероника Осипенко.

Как утверждает тревел-эксперт, к началу декабря возникнет дефицит мест на новогодних рейсах в Турцию и Египет. Блочные места на рейсах в Стамбул закончатся к ноябрю, в Анталью – к середине декабря.

Самые бюджетные новогодние туры

Египет. Стоимость тура с размещением в хорошем отеле на первой береговой линии с «все включено» и новогодним ужином – 250 тысяч рублей на двоих человек. Ценник доступен из-за спада туристического сезона. Погода в январе – от +21 до +24 градусов. Вечерами прохладно. В это время можно занять себя прогулками по городу, сходить на шоу или воспользоваться другими развлечениями.

Объединенные Арабские Эмираты. Ориентировочная стоимость путевки на двоих – 250 тысяч рублей. Погода там комфортная: в январе днем воздух прогревается до +24 градусов.

«Вечером в это время там тоже будет прохладно. Лучше поехать отдыхать не на Персидский залив, а на Оманский, там, где Фуджейра. Море теплое. И в Эмиратах всегда можно найти, чем себя занять», – отметила Ольга Чекунова.

Турция. Пятидневный тур стоит от 150 до 200 тысяч рублей за двоих человек. При этом будет обеспечен отдых в хорошем отеле с комфортными номерами, питанием и анимацией. Средняя температура днем в январе составляет +14 градусов.

Вьетнам. Можно уложиться в 180 тысяч рублей на двоих. Фукуок (лучший вьетнамский курорт) будет чуть дороже, Нячанг дешевле. К Новому году сезон дождей там почти закончится, но все равно в это время пасмурно и бывают большие волны, отметила эксперт. Средняя температура в январе составляет +29 градусов.

Как сэкономить на новогодних турах

Сэкономить десятки тысяч рублей на новогодних турах за границу просто. «ФедералПресс» собрал проверенные туристами советы.

Бронируйте тур и гостиницу заранее. Если сделать это за четыре месяца или полгода до вылета, то можно сэкономить от 30 до 70 тысяч рублей. В случае с дорогими турами выгода будет более ощутимая. Например, полгода назад тур на Мальдивы стоил 500 тысяч рублей, а сейчас ценник достигает почти 700 тысяч рублей.

Выбирайте отель, который расположен не на первой береговой линии, а чуть дальше. Разница в цене будет ощутимая, а идти до пляжа придется всего на пять минут дольше.

Бронируйте стандартный номер с завтраком и ужином, не выбирайте «все включено». В этом случае на завтрак можно прийти позднее, а на ужин – раньше. Вы прилично сэкономите на питании.

Снимите апартаменты с кухней. Можно закупить продукты на весь период отдыха и готовить еду самостоятельно. Не придется тратиться на рестораны и кафе.

