Туристка устроила наводнение в отеле

Туристке в Китае предъявили иск на 160 тыс. юаней (около 1,8 млн руб.) за устроенное в отеле наводнение. Инцидент произошел в одной из гостиниц провинции Чжэцзян во время празднования Дня независимости, пишет издание Guangming оnline.

© РИА Новости

Гостья не нашла в номере лучшего места для сушки своей футболки, как повесить ее на расположенный под потолком пожарный спринклер. Чуткий прибор незамедлительно сработал, обрушив на пол поток воды. Испуганная девушка металась по комнате в поисках способа прекратить потоп. Но все было напрасно – залило постель, мебель и личные вещи.

Вода также попала в общий коридор, постояльцы из других номеров пытались при помощи полотенец защитить свои комнаты от подтопления. Сотрудница отеля отметила, что насос работал всю ночь, откачивая воду. А наутро от разгневанных туристов поступили жалобы и требования вернуть уплаченные ими деньги. В бухгалтерии гостиницы оперативно прикинули свои потери от потопа и выкатили внушительный счет виновнице. Стороны не договорились о сумме компенсации, и дело передали в суд.

