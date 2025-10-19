Что делать, если вас депортируют из страны, не дав покинуть аэропорта

В аэропорту Южной Кореи россиянам устраивают допросы и депортируют. Эксперт по туризму, руководитель туристического агентства Эльмира Ахвердиева рассказала «Вечерней Москве» подробности.

Россиянку депортировали из Южной Кореи из-за… незнания достопримечательностей на корейском языке. Девушка вспоминает: сотрудники пограничной службы заваливали стоящих перед ними россиян локальными вопросами о стране и разворачивали, даже несмотря на то что все документы у них были в порядке.

Саму же девушку отвели в отдельную комнату и изъяли у нее документы. В комнате для депортации туристка провела 4 дня, после чего ее отпустили домой. В сети по этому поводу строят теории. Одна из них, к примеру, гласит, что в страну не пускают только девушек, которые приехали одни: мол, чтобы те не искали себе в Корее женихов. Другие туристы предполагают, что подобное поведение сотрудников связано с политикой страны.

Печать испортила поездку

В начале осени сразу несколько российских туристов сообщили, что не смогли выехать за границу из-за странной ошибки в своих заграничных паспортах — в некоторых экземплярах текст с личными данными «наполз» на символы бланка. Из-за этого документы оказались нечитаемыми. Речь идет о паспортах старого образца с пятилетним сроком действия, выданных в сентябре 2025 года.

«Дело в том, что сотрудники пограничного контроля в стране прибытия подозревают несоответствие цели поездки. Прямо в аэропорту ведутся допросы, задаются уточняющие вопросы и в 20 процентах случаев туристов действительно не впускают. Основные направления, где возникают такие сложности: Израиль, Южная Корея, ряд европейских стран, даже при наличии визы», — отметила Эльмира Ахвердиева.

Кто виноват?

В Ассоциации туроператоров России усомнились в возможности подобной ситуации. Эксперты пояснили, что такие дефекты вряд ли могли бы остаться незамеченными при выдаче. Тем не менее в сети уже появились изображения страниц загранпаспортов, где действительно заметно смещение текста.

«Причем некоторые туристы узнавали о нюансе на погранконтроле в аэропортах Турции, ОАЭ, Таиланда, Египта, Катара... То есть уже в месте прибытия», — дополнила Эльвира.

Туроператоры отмечают: за несколько месяцев до поездки обратите внимание на свой загранпаспорт и в случае чего оперативно его переделайте.

Когда настигла беда

Юрист частной практики Юрий Капштык рассказал о том, что каждому туристу необходимо быть готовому к подобным случаям.

«В такой ситуации граждане России вынуждены подчиниться требованиям представителей органов власти. А еще помните, что вы вправе воспользоваться юридической помощью консульского отдела», — отметил Юрий.

Для этого необходимо попросить представителя посольства вашей страны прибыть к месту происшествия.

«Такие действия обеспечат сохранение ваших прав как гражданина России, находящегося на территории иностранного государства», — отметил Юрий.

Он также напомнил, что сотрудник консульства должен быть аккредитован. А граждане России не должны усугублять ситуацию. В таком случае нельзя ссориться с представителями власти страны пребывания, не зная свои права.

Кроме того, некоторые турфирмы также предоставляют юридическую поддержку, например если вы отправились в путешествие не сами, а с экскурсионной группой. Также турист имеет право запросить компенсацию понесенного ущерба после того, как он зафиксирует факт отказа на границе.

Прямая речь

Сергей Александров, юрист частной практики:

«Если вы столкнулись с такой ситуацией то в первую очередь стоит зафиксировать факт отказа на границе. Позже подтвердить причины недопуска в страну. Взыскивать понесенный ущерб необходимо через суд, а по прибытии в Россию следует незамедлительно обратиться в МВД для замены выданного ранее паспорта».

