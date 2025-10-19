Туристов отправляют в Турцию и ОАЭ с большими задержками

В ночь с субботы на воскресенье, 19 октября, в шести аэропортах действовали ограничения на прием и выпуск самолетов.

В Калуге их вводили на 3 часа – с 22:19 до 01:12, в Волгограде – на 5 с половиной, до 4 утра, в Саратове – почти на 8 часов, до 07:39, в Оренбурге и Уфе – на 5, до 9 утра.

В Самаре план «Ковер» действовал 7 часов, в аэропорту Курумоч пришлось перенести несколько вылетов по заграничным туристическим направлениям – в Турцию и ОАЭ. Рейс Рейс ZF-1025 AZUR air отправится в Анталью на 10 часов позже, в 12:15 вместо 02:15.

Как рассказали порталу «ТурДом» в авиакомпании, пассажиров разместили в гостинице.

На 6 часов был отсрочен и рейс XC-8062 на турецкий курорт авиакомпании Corendon – с 04:30 на 10:35.

В 11:45 вместо 03:45 отправится лайнер flydubai в Дубай. Как пишут пассажиры в соцсетях, на время ожидания им предоставили отель.

За время действия «ковров» пришлось перенаправить на запасные аэродромы 7 самолетов, летевших в Самару, 4 – следовавших в Уфу, 2 – в Волгоград и 1 – в Саратов, сообщила в своем тг-канале Росавиация.

Напомним, в минувшую пятницу из-за временных ограничений на прием и выпуск лайнеров сбои в расписании были в аэропортах Сочи и Казани.