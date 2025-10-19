В Таиланде штрафуют за использование SPF-крема на коралловых рифах

В Таиланде в преддверии высокого сезона туристам напомнили о необходимости внимательно отнестись к выбору солнцезащитных кремов, если они собираются заниматься снорклингом и дайвингом при посещении морских заповедников. Дело в том, что в королевстве с недавних пор запрещено использовать большинство из таких средств из-за чувствительности коралловых рифов к химическим веществам, входящих в их состав.

В Департаменте национальных парков, дикой природы и охраны растений разъяснили, что среди опасных для кораллов соединений находятся оксибензон, октиноксат и 4-метилбензилиден камфоры, выполняющие роль солнцезащитных фильтров, а также консервант бутилпарабен. За использование кремов с такими компонентами предусмотрен штраф в размере до 100 тыс. батов (около 244 тыс. руб.).

При этом защитники природы более уповают на сознательность посетителей охраняемых природных зон, чем на возможные репрессии. На деле же практически невозможно узнать, какую именно защиту от солнца применили туристы и воспользовались ли они вообще подобной косметикой. Чтобы любители подводных красот особо не выискивали на этикетках запрещенные вещества, им предложили брать с собой экологически чистые средства, например, с маркировкой Reef Safe и Reef Friendly.

В своем обращении к туристам глава департамента также попросил не забывать о стандартных правилах в морских парках Таиланда – держаться от коралловых рифов на расстоянии не менее двух метров, чтобы случайно не наступить или не прикоснуться к ним.

Ранее TourDom.ru писал, что в Новосибирске задержали туриста с голубым кораллом редкого вида из Таиланда весом в полкило – и это был один из десятков случаев незаконного ввоза подобных сувениров через данный таможенный пост.