В Китае запустили инновационный подъемник на горе Линшань

Раньше для подъема на гору Линшань требовалось около двух часов пешего пути. Теперь насладиться панорамными видами можно через 10 минут.

© runews24.ru

В китайской провинции Цзянсу запустили современный эскалаторный комплекс, облегчающий доступ туристов к вершине горы Линшань.

Кадры опубликованы в Telegram-канале «Пул №3».

Конструкция подъемника состоится из десятка отдельных секций, каждая из них имеет длину 50 метров. Благодаря этому путешественники могут добраться до смотровой площадки всего за 10 минут.

Раньше для подъема на гору Линшань требовалось около двух часов пешего пути, но теперь насладиться панорамными видами можно гораздо быстрее и комфортнее. Протяженность подъемной системы составляет 1,2 километра.

Это порадует пожилых туристов и неготовых к длительным пешим прогулкам. Однако это не отменяет возможность для любителей активного отдыха совершить традиционный подъем.

Ранее стало известно, сколько денег россияне тратят в Китае после отмены виз.