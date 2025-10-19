Европейские столицы вводят меры для борьбы с перегрузкой туризмом

К примеру, Венеция уже ввела плату за вход для дневных туристов. Барселона ограничивает количество краткосрочной аренды жилья.

В крупнейших туристических городах Европы, среди которых Париж, Барселона и Венеция, жители выражают недовольство из-за наплыва туристов. В 2024-м Европу посетили 756 миллионов путешественников, что на 46 миллионов больше, чем годом ранее.

На фоне этого в горах наблюдаются постоянные пробки, нехватка доступного жилья и разрушение привычной городской среды. Массовая краткосрочная аренда жилья через сервисы сократила количество недвижимости, которая доступна для постоянного проживания, что стимулировало рост цен.

В Париже, Барселоне и Венеции жалуются на утрату городской идентичности. Местные магазины и кафе вытесняются сувенирными лавками, а рестораны и отели становятся ориентированными на туристов.

В связи с этим некоторые города Европы начали предпринимать меры для регулирования туризма и улучшения качества жизни своих жителей.

К примеру, Венеция уже ввела плату за вход для дневных туристов. Количество дней выросло до 54 в году, а размер платежа увеличился до 10 евро при позднем бронировании.

Барселона ограничивает количество краткосрочной аренды жилья.

В Португалии и Испании тестируются технологии для отслеживания плотности потока людей в реальном времени.

Власти Парижа решили ввести квоты на туристические автобусы.

Ранее сообщалось, что рост туристического потока отмечается в Карелии, Мурманской и Архангельской областях.