На Пхукете отреагировали на сообщения об опасных медузах

На Пхукете опровергли появление в водах острова кубомедуз – наиболее ядовитых морских стрекающих. Официальное заявление было сделано на фоне распространения в соцсетях и прессе информации о нескольких случаях тяжелых ожогов у туристов.

© tourdom.ru

Местные спасатели подтвердили, что за последнее время было не менее восьми инцидентов, когда отдыхающие получили легкие или умеренные ужаливания. Всем пострадавшим оказали первую помощь прямо на пляже, включая нейтрализацию яда и обезболивание, лишь одному человеку потребовалась госпитализация. Поражений от кубомедуз при этом не наблюдалось.

По словам спасателей, в сезон дождей представителей морской фауны в прибрежных водах становится больше. Случаи на пляже Патонг в основном связывают с «огненными медузами», часто встречающимися у побережья Пхукета. Также нередкие гости в этом районе – «португальские кораблики». Оба вида вызывают болезненные поражения – сыпь, жжение и аллергические реакции, которые, как правило, проходят без серьезных последствий. Опасность же кубомедуз – в их яде, способном вызвать сердечный приступ или дыхательную недостаточность, если своевременно не оказать медицинскую помощь.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы на побережье Азовского моря встретились с огромным количеством стрекающих медуз.