«Дикие» скидки на туры Fun&Sun исчезли

Утром 18 октября турагенты заметили, что Wildberries неожиданно убрал со своего сайта предлагаемые ранее прямым клиентам 7%-ные скидки на туры туроператора Fun&Sun. Как убедилась редакция TourDom.ru, цены на туры в Турцию и Таиланд действительно сравнялись с ценами на сайте самого туроператора, а рекламный баннер с акцией исчез.

В турагентствах такой шаг расценили как позитивный сигнал, предположив, что туроператор прислушался к их мнению. Или же так он отреагировал на действия конкурентов, которые предложили рознице выгодные условия сотрудничества. И даже готовы поставить полетку на направлениях активности F&S, как это планирует Библио-Глобус.

Однако делать окончательные выводы пока рано – Fun&Sun не раскрывает свою агентскую политику в условиях, когда одним из его дистрибьюторов стал глобальный оптовик Wildberries. Ранее туроператор заявлял, что рассматривает «Дикие ягоды» исключительно как отдельный канал продаж, имеющий право самостоятельно формировать ценовые предложения. Так что в турсообществе полагают: скидки в размере агентского вознаграждения могут вернуться в любой момент.

Собеседники редакции из франчайзинга F&S считают, что важно продолжить конструктивный диалог с туроператором.

«Разговор гендиректора Владимира Рубцова с активистами сети 17 октября был очень кратким. Думаю, в ближайшее время должны пройти более детальные рабочие встречи, со всей сетью или с ее советом», – предполагают представители актива сети.

Пока же «миссию по успокоению» партнеров выполняют сотрудники отдела франчайзинга туроператора и руководство. Они без устали разъясняют, что альянс с Wildberries задуман для увеличения узнаваемости бренда, которая должна способствовать росту продаж, в том числе и у розницы. Надо сказать, это у них неплохо получается, во всяком случае большинство агентств не поддерживают призывов к бунту против туроператора, а дискуссии о целесообразности участия во франчайзинге чаще ведут крупные столичные дистрибьюторы.

Основной лейтмотив обсуждений таков: