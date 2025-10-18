Отдых в Сингапуре разочаровал туриста из Тайваня после того, как у него якобы исчезла крупная сумма денег из номера. Мужчина впервые столкнулся с кражей в зарубежном отеле и заподозрил в этом горничную. Однако на ее защиту встала администрация. Менеджер заявил о полном доверии сотрудникам и что такого инцидента просто не могло быть. В дело вмешалась полиция, которая изучает детали произошедшего.

Турист остановился в гостинице Village Hotel Sentosa, чтобы находиться поближе к тематическому парку развлечений Universal Studios Singapore. Перед тем как отправиться на вечеринку ужасов «Хеллоуин», он сложил купюры на сумму в 3 тыс. долларов в пластиковый пакет с маркировкой другого отеля – Marina Bay Sands. По утверждению гостя, наличные оставались на стойке в гостиничном номере.

Пропажу турист обнаружил, вернувшись после хорошо проведенной ночи. В соцсети он рассказал, что в отчаянии перерыл мусорный бак, думая, что мог по рассеянности смахнуть деньги в корзину для мусора. Его сомнения рассеял прибывший полицейский наряд, который во время обыска обнаружил у горничной в шкафчике для хранения вещей тот самый фирменный пакет, но уже пустой.

Мужчина отметил, что в отеле ему пока не предложили компенсацию, и призвал других туристов быть осторожными во время поездок в Сингапур, тем более если они привезли крупные суммы.

