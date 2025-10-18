Туристов из России не пустили в Швецию из-за медицинской страховки

Появились случаи отказа во въезде в Швецию нашим соотечественникам без иностранной медицинской страховки и даже аннуляции им визы.

В такую историю попал турист с визой Венгрии, действующей год. Он рассказал тг-каналу ranarod, что в октябре в аэропорту Стокгольма пограничники допрашивали всех прибывших граждан с российскими паспортами. Задавали вопросы по обратным билетам, деньгам, маршруту поездки, целям пребывания в стране и по страховым полисам. Мужчину попросили предъявить страховку, но тот факт, что ее оформила российская компания, вызвал обеспокоенность у сотрудников погранслужбы. Турист сделал попытку купить в аэропорту новый полис онлайн, но было уже поздно: пограничники успели аннулировать его шенгенскую визу, россиянина депортировали.

С похожей ситуацией в конце сентября столкнулась команда спортсменов, летевших в Стокгольм на соревнования по киберспорту. У трех участников были полисы от российских страховщиков, причем ранее они уже без проблем летали с ними в страны Шенгена. Оперативная покупка новых страховок не помогла: в погранслужбе уже приняли решение о запрете на въезд и аннуляции виз у троих россиян.

На сайте Посольства Швеции в РФ действительно появилось условие о необходимости медстраховки, оформленной за пределами России, для получения визы:

«Заявления без такого документа отклоняются или задерживаются до его получения».

Однако еще в начале этого года такого правила на портале не было, а от туристов не поступало сигналов о требованиях показывать полис на границе.

По информации от визовых центров, во многих странах Шенгена нет специальных условий, касающихся страны, где выдали медицинскую страховку. Например, требования при подаче документов на визу Италии таковы. Необходимо страховое покрытие в размере от 30 тыс. евро, действие полиса должно охватывать все страны Шенгенского соглашения. Страховку рекомендуют оформлять с запасом в 2–3 дня до начала и после завершения поездки. При этом не оговаривается, где именно должен быть выпущен полис – в России или за ее пределами. В то же время консульство Германии еще в 2022 году добавило требование по туристическим страховкам: полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в одной из стран Евросоюза.