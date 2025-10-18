ОАЭ вошли в число мировых лидеров в области ночного туризма

Объединенные Арабские Эмираты утвердили свои позиции как один из ведущих мировых центров ночного туризма. Страна вошла в топ-5 наиболее привлекательных направлений для путешественников, предпочитающих активности в темное время суток, благодаря широкому спектру предлагаемых развлечений.

Глобальное исследование, проведенное порталом Confused.com, показало, что ОАЭ занимают пятое место в мировом рейтинге по привлекательности ночного туризма. Впереди лишь США, Мексика, Египет и Австралия. В Эмиратах представлено около 140 популярных ночных мероприятий, среди которых особенно выделяются вечерние сафари по пустыне, наблюдение за звездами и культурные ознакомительные экскурсии.

Также ОАЭ проявили себя как одна из самых безопасных стран для вечерних прогулок. Согласно данным британской туристической компании Travelbag, сразу пять городов Эмиратов вошли в первую десятку городов мира по уровню безопасности, что является значимым аргументом для туристов, выбирающих развлечения в ночное время.

Ноктуризм, или туризм после наступления темноты, приобретает все большую популярность в 2025 году. Путешественники активно ищут яркие впечатления, доступные лишь в вечерние и ночные часы. В ОАЭ предложения охватывают широкий спектр активностей: от экстремальных приключений в пустыне до спокойных культурных мероприятий и гастрономических путешествий. Среди самых популярных ночных занятий в этой стране выделяют посещение Центра охраны пустыни Дубая, представления с соколиной охотой и наблюдения за звездным небом.

