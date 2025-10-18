В Таиланде предупредили туристов о поддельных картах прибытия TDAC

Введенное в Таиланде обязательное заполнение цифровой карты прибытия TDAC уже породило мошеннические схемы, позволяющие наживаться на туристах. О появлении фальшивых веб-страниц, выдающих себя за официальный ресурс для регистрации, иностранных гостей предупредили в Министерстве туризма и спорта королевства.

Главный признак, что туристов обманывают, – взимание платы за предоставленную услугу. «Процесс регистрации бесплатен. Любой сайт, собирающий деньги за регистрацию в TDAC, не является официальной площадкой правительства Таиланда», – отметили в ведомстве. Всех иностранцев призвали быть осторожными и информировать власти о поддельных сайтах через онлайн-центр жалоб, горячую линию киберполиции или Центр по борьбе с фейковыми новостями.

В Минтуризма Таиланда напомнили, что регистрироваться необходимо только через правительственный портал. Все другие предложения являются подделкой и не отражаются в базе иммиграционной службы. На официальном ресурсе предусмотрена форма на русском языке Thailand digital arrival card. В ней необходимо представить личные данные, информацию о поездке и забронированном отеле, а также ответить на несколько вопросов в декларации о здоровье. Документ оформляют не ранее чем за 3 дня до въезда в страну. Для туристов, которые не смогли заранее заполнить персональную электронную карту, в аэропортах Таиланда до прохождения паспортного контроля установили специальные стойки с видной издалека надписью TDAC.

Ранее TourDom.ru писал, что в Таиланде вновь вернулись к идее собирать с иностранцев туристический налог по 300 батов (около 750 руб.). Для его оплаты как раз предлагали использовать веб-платформу TDAC.