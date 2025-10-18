Известная певица назвала любимое направление для гастрономического туризма

Сабрина Карпентер назвала любимое направление для гастрономического туризма

Певица совмещает приятное с полезным. Сабрина Карпентер уверена, что еда — лучший способ познакомиться с культурой страны. Она назвала любимое направление для гастрономического туризма.

По словам Сабрины, самую вкусную и разнообразную еду готовят в Италии. Этим летом Карпентер устроила себе путешествие по стране, которое полностью перевернуло её представления о том, что такое идеальная кухня.

Лучше, чем это, действительно ничего не может быть. Это волшебный опыт благодаря культуре, людям, моде, — сказала певица.