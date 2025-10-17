Эксперт ответил, как введение виз скажется на турпоток в Черногорию

В Черногорию нет прямых перелетов, а введение виз сделает путешествие в эту страну еще более долгим и дорогим, но остановит далеко не всех туристов, заявил НСН вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

© globallookpress

Введение виз для поездок в Черногорию еще больше затруднит путешествия россиян в эту страну, хотя для самостоятельных туристов и владельцев недвижимости это все равно не станет сдерживающим фактором, заявил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РТС) Дмитрий Горин.

Черногория может ввести визы для россиян в ближайшее время, сообщил президент страны Яков Милатович. На данный момент граждане РФ могут въезжать без визы и находиться в Черногории 30 дней. Горин рассказал, к чему это приведет.

«Введение виз - это всегда дополнительные затраты по деньгам и по времени. Это и необходимость сбора и подачи документов, оплата консульских сборов. Все будет зависеть от того, как Черногория будет визы выдавать: через посольство, консульство или визовые центры. Как правило, страны выбирают принцип работы через визовые центры, которые собирают документы и передают их в консульство. В странах Шенгенского соглашения визовый сбор составляет в среднем 35 евро, а стоимость визы 80 евро. Какую ценовую политику выберет Черногория, мы пока не знаем», — рассказал Горин.

Поездки в эту страну стали дороже и дольше из-за отсутствия прямого перелета.

«Это недорогая, очень популярная, доступная страна, в которой можно комфортно отдыхать. Неслучайно, что в этой стране традиционно россияне покупали недвижимость и продолжают это делать. Несмотря на отсутствие прямого воздушного сообщения, транзитные специальные программы авиаперелетов востребованы у самостоятельных туристов, а также у владельцев недвижимости. Сама по себе виза не является сдерживающим фактором. Но в любом случае безвизовые направления более популярны у туристов. Отмена виз, по нашей статистике, приводит к увеличению турпотока в страну на 20-30%. Но по Черногории немного другая ситуация, так как туда нет прямых авиаперелетов и люди летают через Стамбул, Кувейт или другие страны. Транспортная логистика - это еще один сдерживающий фактор, так как транзитный перелет дольше по времени и дороже», — добавил вице-президент РТС.

