У россиян резко изменился запрос на празднование Нового года

Запрос на празднование новогодних праздников в Европе вырос среди россиян на 41%. Такая динамика в полтора-два раза обгоняет общий рост интереса к международным направлениям, пишут СМИ со ссылкой на исследование.

© РИА Новости

«Объем бронирований отелей и апартаментов в странах Европы на новогодние праздники вырос на 41% год к году. Доля направлений в общей структуре туристических бронирований выросла с 8% до 9% от общего объема зарубежных продаж», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Островка».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин подчеркнул, что с января по август спрос на поездки в европейские страны вырос на 30% к прошлому году.

В прошлом году URA.RU рассказывало, куда можно полететь на Новый год и сколько это будет стоить. Вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян также говорил, что спрос на новогодний отдых находится на очень высоком уровне. Основная причина этому — растущая тенденция к раннему бронированию, в результате которой туроператоры уже реализовали около 30-40% дат программ.