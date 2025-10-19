Путешественник рассказал о велокультуре в разных странах

Эксперт делится наблюдениями и рассказывает, почему Москва не попала в его личный топ.

«Велосипед со мной с детства. Он видел мои первые падения, первые победы и первые путешествия за пределы родного двора. А со временем превратился в самый простой и доступный способ знакомства с новыми городами и регионами. Где бы вы ни оказались, велосипед даёт особый взгляд на мир, не просто соединяя точки на карте, а помогая тонко прочувствовать город, уловить его ритм, запахи, голоса и настроение», – Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

За годы путешествий я побывал во многих странах мира и стал замечать, как велокультура отражает образ жизни горожан. Где-то велосипед – основной способ передвижения, а где-то – скорее случайный попутчик. Но для себя я выделил три характерных велокультуры, которые лучше всего отражают отношение разных стран к двухколёсному транспорту.

Личный велосипед как стиль жизни

Иногда велосипед не просто транспорт, а фактически член семьи. Есть города, где на одного жителя приходится по два-три велосипеда – помимо Амстердама, который первым приходит на ум, это страны Северной Европы. Парадоксальным образом, несмотря на климат, на велосипедах там ездят все – от младенцев в прицепах-колясках до членов королевских семей.

Мой друг, датчанин из Копенгагена, предложил осматривать город именно на велосипедах. У него их два: один круглый год стоит в центре, другой – у дома в пригороде. Перед тем как стартовать, мы заехали в мастерскую, чтобы настроить «центральный» велосипед под меня – и уже через 10 минут вышли на спортивно-экскурсионный маршрут.

Велоинфраструктура Копенгагена продумана до мелочей. Велодорожки, светофоры и парковки встроены в систему городского транспорта. Во всех торговых центрах, музеях и на вокзалах оборудованы специальные лифты. В офисах, по словам моих местных друзей, есть душевые для сотрудников, чтобы после поездки чувствовать себя комфортно.

Мы без проблем проезжали по городским набережным, парковались на узких улицах старого центра и спускались с велосипедом в метро. У меня сложилось впечатление, что велосипед здесь – самый естественный способ передвижения по городу.

Велосипеды напрокат: опыт Рио-де-Жанейро

Альтернатива личному двухколёсному транспорту – прокатный. В своё время меня восхитила система велопроката в Рио-де-Жанейро: аренда стоит копейки, а станции покрывают весь город. Я взял велосипед у Ипанемы и проехал вдоль океана. Ветер в лицо, пальмы, шум волн – и вот ты уже почти житель города, а не турист, следующий строго по маршруту экскурсионного автобуса.

Самое удивительное – ощущение, что город сам тебя направляет: маршруты проложены так, что можно объехать как главные достопримечательности, так и скрытые, неформальные уголки Рио.

Я останавливался на смотровых площадках, пил кофе прямо на пляже и просто катался, наблюдая за расслабленной и очень неторопливой жизнью бразильцев. Велосипед здесь «работает» как билет в спонтанное приключение без конечной цели, но с интригующим открытым финалом.

Рикши и велосипедная культура Азии

В Азии, и в первую очередь в Катманду, я открыл для себя совершенно иной тип велокультуры – поездки на рикшах. Это небольшие трёхколёсные повозки, которые «приехали» в Непал из Японии на стыке XIX-XX веков.

Велорикши управляются водителями и, на первый взгляд, кажутся лишь одним из способов добраться из точки А в точку Б – причём довольно медленным. Но стоит принять роль пассажира и полностью довериться водителю, как поездка превращается в медитативный ритуал знакомства с городом.

Мы ездили по Тамелю, старинному району Катманду, где стихийное переплетение переулков создаёт полное ощущение лабиринта. На рикше чувствуешь город всем телом: ветер, шум, запах специй и благовоний, тесноту улиц, где каждый сантиметр требует мастерства управления.

И о каждом доме, о каждом перекрёстке, храме и лавке у водителя нашлась своя интересная история. Возможно, мне просто повезло с рикшей – но именно таким образом я впервые влюбился в Непал.

Москва: есть ли у столицы своя велокультура?

А вот Москва в мою классификацию пока не попадает. Поездки на велосипеде здесь скорее вариант досуга, чем способ добраться до пункта назначения. Возможно, сказывается климат. Возможно, конкуренция с более скоростными самокатами. Но потенциал у столицы огромный: развитая сеть прокатов, специальные места для перевозки велосипедов в городском транспорте. И всего семь холмов.

Мой любимый маршрут – по парку «Яуза» через ВДНХ в центр, к высотке на Котельнической набережной. Это почти 20 км по зелёным зонам, где чувствуешь город иначе. Однако выезжать лучше ранним утром или, наоборот, в ночь – только так можно сосредоточиться на дороге и собственных ощущениях.