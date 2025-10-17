Будут ли прямые рейсы на курорт Red Sea

Прямые рейсы между Россией и Саудовской Аравией выполняют уже две авиакомпании – flynas и недавно вставший на маршрут нацперевозчик королевства Saudia Airlines.

Как выяснил портал «ТурДом», туроператоры пока не торопятся запрашивать блоки мест на бортах.

«Едва ли рынок на сегодня к этому готов. Туризм в Саудовской Аравии стал активно развиваться не так давно. Направление новое, оно для туроператоров еще в стадии тестирования», – рассказал руководитель одной из туроператорских компаний.

По его словам, партнеры из Saudia Airlines прорабатывают возможность предложить туроператорские тарифы. Не исключено, что такой вариант заинтересует некоторых участников рынка. Однако проблема в том, что прямые рейсы из Москвы летают только в столицу королевства, Эр-Рияд. А этот маршрут востребован лишь у небольшого числа туристов: деловых путешественников, а также у спортивных болельщиков, отправляющихся на матчи футбольной команды «Аль-Наср» (за клуб сейчас выступает звезда мирового футбола Криштиану Роналду. – Ред.).

Большинство же туристов отправляется на морской курорт Red Sea, где активно строятся отели класса люкс. Еще один курорт на побережье – Джидда. Здесь туроператоры пока предлагают отдых только в комплексе Rixos, другие гостиницы вряд ли подойдут российским туристам из-за строгих правил для постояльцев (раздельные пляжи для мужчин и женщин и т. д.). Прилет в Джидду удобен и паломникам, направляющимся в Мекку и Медину.

Из Эр-Рияда в аэропорты Red Sea или Джидды можно добраться внутренними рейсами, но они отправляются не каждый день. Поэтому из Москвы туроператоры по-прежнему предпочитают возить туристов стыковочными маршрутами через ОАЭ или Кувейт. На такой перевозке предлагаются GDS-туры (авиабилеты бронируются под запрос в глобальных системах дистрибуции. – Ред.).

Как рассказали туроператоры, они надеются, что саудовские авиакомпании в обозримой перспективе расширят маршрутную сетку – предложат прямые перелеты из России в аэропорт Red Sea, а возможно, и в Джидду.

