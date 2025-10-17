В АТОР рассказали о росте числа отчаянных туристов

Российские туристы демонстрируют все большую смелость при выборе направлений для отдыха. Как отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян, количество путешественников, отправляющихся в регионы с нестабильной обстановкой, продолжает расти несмотря на происшествия и кризисы.

© РИА Новости

«Доля таких пассажиров крайне мала – менее 1% от общего потока, однако их наличие удивляет специалистов рынка», – отметил эксперт эфире Радио РБК.

Он выделил два типа таких туристов: состоятельные люди, готовые платить за повышенную безопасность, и экономные путешественники, которых привлекают резко подешевевшие туры. Цены на направления после чрезвычайных происшествий могут падать на 50-60%.

Среди популярных «опасных» направлений – Венесуэла и Куба, где сохраняются перебои с электричеством, а также Непал, привлекающий уникальными треккинговыми маршрутами. Мурадян подчеркнул, что российских туристов считают самыми бесстрашными в мире – спрос на проблемные направления восстанавливается всего за 2-3 недели после инцидентов.

Ранее сообщалось, что Черногория планирует ввести визовый режим для россиян, хотя туристы из России остаются важными для экономики страны.