Срыв отпуска из-за гражданства: кто виноват в этой ситуации

Недавнее решение Сургутского городского суда, который постановил выплатить местному жителю 303 тыс. руб. за несостоявшуюся поездку на Хайнань, вызвало оживленную дискуссию в телеграм-канале «Крыша ТурДома». Турист, напомним, приобрел тур для себя и для гражданки Кыргызстана, которой для посещения КНР необходима виза. В итоге на курорт не полетел никто, а турист подал иск на турагента и туроператора.

© tourdom.ru

Ответить рублем – если решение устоит в апелляции, придется обоим. При этом самое большое удивление вызывает тот факт, как вообще вначале турагент, а затем туроператор проглядели наличие у туристки иностранного гражданства. Во всяком случае, как указано в судебном решении, доказательств, что такая информация была своевременно предоставлена, не прозвучало.

«Очень странно, все туроператоры при бронировании иностранца сперва просят на почту его паспорт и проверяют, что по визе, только потом оформляют тур», – отмечает подписчица.

Другая участница дискуссии высказала предположение, почему так могло произойти:

«Оператор всегда уточняет, какое гражданство у туриста. И прежде чем завести заявку, мы как агентство также подаем запрос оператору на возможность приема такой брони и актуальности цен для граждан не РФ. А то, что агентство не уточнило, скорее всего, потому, что бронировали под одними данными, а потом внесли другие, чтобы не переплачивать за другое гражданство у туристов».

Как бы то ни было, но именно туроператор был признан основным исполнителем и надлежащим ответчиком. Ему и придется заплатить львиную долю средств. Хотя и турагент не только лишился своей комиссии, но и вынужден будет выплатить штраф. Если же выяснится, что это именно турагент не проинформировал туриста по визовым вопросам, туроператор может потребовать компенсацию через арбитраж. По словам юриста Альянса туристических агентств Марии Чапиковской, исход этого процесса зависит от условий агентского договора и конкретных доказательств.

Чтобы избежать таких потерь, турагентам необходимо не только грамотно составлять договоры, но и документально фиксировать все запросы к туроператорам и ответы от них.

«Самый надежный щит для турагента – это прозрачная и документированная цепочка коммуникации как с туристом, так и с туроператором», – прокомментировал юрист компании «Байбородин и партнеры» Юрий Щербинин.

Например, необходимо прописать в договоре, что ответственность за последствия, вызванные не предоставлением или предоставлением недостоверных сведений, лежит на заказчике. Впрочем, даже такая оговорка не снимает с турагента обязанность проявлять должную осмотрительность и предоставлять туристам достоверную информацию в том числе о правилах выезда.

Юристы напомнили базовые вещи: основная ответственность туроператора – за формирование турпродукта, его качество и фактическое предоставление; турагента – за продвижение и информирование туриста.