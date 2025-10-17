На некоторых популярных у россиян морских курортах Юго-Восточной Азии в течение ближайшей недели ожидается ухудшение погоды.

Пхукет в преддверии высокого сезона в буквальном смысле будет заливать. Циклон пришел накануне с востока и вмешался в процесс подготовки знаменитого Вегетарианского фестиваля, который начнется 20 октября и продлится до конца месяца (предполагается, что его посетят почти 635 тыс. туристов): сильный ветер снес палатки и шатры, установленные в местах проведения мероприятий, а также повредил статую китайского бога войны Гуан Юя в известном даосском храме Тха-Рыа.

Пхукетское отделение Департамента чрезвычайных ситуаций Таиланда сообщает об «угрозе сильных дождей». Они, кстати, уже начались – путешественники в соцсетях делятся фото и видео ливней. Первый период обильных осадков продлится минимум до 20 октября, потом возможны несколько дней передышки, после чего может лить до конца месяца.

Возможны сильные ливни и на китайском острове Хайнань. Погода испортилась уже сегодня: «На Дадунхае дождливо…» «На Ялонге утром тоже поливало», – рассказывают туристы. В субботу, 18 октября, по прогнозу синоптиков, может выпасть 22 мм осадков – это достаточно много для текущего месяца. Но в ближайшие дни будет еще жарко – на побережье до +30, а вот в среду, 22 октября, прогнозируется похолодание – днем около +18, и снова обильные дожди (за один день ожидается почти недельная норма осадков).

А на Бали другая проблема – жара. Октябрь на острове и так один из самых знойных месяцев – дневная температура не опускается ниже +25, но в этом году воздух уже который день прогревается до 33–34 градусов в тени. Индонезийское метеоагентство BMKG заявило об экстремальном уровне ультрафиолетового излучения: индекс превышает 11 баллов, незащищенная кожа и глаза могут получить ожоги, даже если человек находился на солнце всего несколько минут.

Синоптики предупреждают: такая погода продержится на Бали минимум до ноября – и рекомендуют туристам по возможности не выходить на улицу с 10:00 до 16:00, а в остальное время пользоваться солнцезащитными кремами и очками.

