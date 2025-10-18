Из Москвы можно улететь в Анталью за четыре тысячи рублей

Стоимость авиабилетов из Москвы в Анталью снизилась в конце октября до 4 тыс. руб. На 18 октября места на рейсах предлагаются за 16 тыс. руб. в один конец, а на 20-е – уже в 4 раза дешевле.

© РИА Новости

По такой цене можно улететь на курорт самолетом авиакомпании «Победа». За багаж пассажиры дополнительно заплатят еще 2 тыс. руб. Вылет запланирован из аэропорта Внуково, в пути туристы проведут 5 часов.

А вот за билет на обратный рейс с курорта туристы заплатят намного больше. Если захотят вернуться в Москву 27 октября – one way обойдется в 25 тыс. руб. По такой цене продает места на своих лайнерах авиакомпания Southwind.

Наиболее бюджетный round trip по маршруту Москва – Анталья в конце октября, за 30 тыс. руб., предлагает «Победа». Но это без учета багажа, а если турист везет чемодан, доплата составит 9 тыс. Похожий по стоимости вариант у AZUR air – 32 тыс. за перелет в обе стороны с багажом.

Похожая картина наблюдается и на маршрутах в Турцию из регионов. Из Казани в Анталью в ближайшие дни можно добраться за 5 тыс. руб., выбрав, например, рейс Pegasus Airlines или AZUR air 28 октября. Перелет в обе стороны с 28 октября по 4 ноября туристам предлагают совершить за 37 тыс. руб., такой вариант можно найти у «Победы». Правда, с учетом перевозки чемодана round trip обойдется в 45 тыс.

Очевидно, разница в цене объясняется высоким спросом на вывозные рейсы с турецкого курорта в конце туристического сезона. Интерес же к вылетам в Турцию падает, поэтому билеты в Анталью дешевеют.

Ранее TourDom.ru писал, что отдых в Турции в школьные осенние каникулы обойдется туристам из Москвы на четверть дороже, чем обычные дни.