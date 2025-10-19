В какие регионы Китая чаще всего летят отдыхать россияне

Спрос на авиаперелёты в Китай после введения безвиза вырос на 60%
Безвизовый режим с Китаем значительно активизировал туристический поток из России. По данным сервиса путешествий «Туту», спрос на авиаперелёты в Поднебесную вырос на 60% по сравнению с прошлым годом, а бронирование отелей в материковом Китае увеличилось вдвое.
География вылетов распределилась следующим образом:
- Москва — 53% всех билетов;
- Владивосток — 10%;
- Санкт-Петербург, Красноярск и Новосибирск — по 5%.
Особенно заметен рост интереса к китайскому направлению в трёх городах: Владивостоке, Новосибирске и Казани, где количество вылетов увеличилось втрое.
Стоимость путешествий демонстрирует следующие показатели:
- Средняя цена авиабилета туда-обратно — 75,4 тыс. рублей (рост на 17%);
- Средняя стоимость ночи в отеле — 8,1 тыс. рублей (снижение на 7%);
- Минимальные цены на перелёты в сезон (ноябрь—декабрь) — от 35-40 тыс. рублей.
Демографический портрет путешественников:
- Миллениалы — 47% всех поездок;
- Поколение X — 32%;
- Зумеры — 12% (рост интереса на 84%).
Популярные направления среди россиян:
- Пекин — 31% бронирований;
- Шанхай — 22%;
- Гуанчжоу — 14%;
- Харбин — 10%;
- Шэньчэнь — 5%.
По словам заместителя директора по развитию авиарынка «Туту» Артёма Кузьмина, безвизовый режим стал мощным стимулом для роста спроса. Если в период с января по август наблюдался рост на 8% к показателям 2024 года, то за первый месяц безвизового режима показатель достиг 60%.