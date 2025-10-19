В какие регионы Китая чаще всего летят отдыхать россияне

Безвизовый режим с Китаем значительно активизировал туристический поток из России. По данным сервиса путешествий «Туту», спрос на авиаперелёты в Поднебесную вырос на 60% по сравнению с прошлым годом, а бронирование отелей в материковом Китае увеличилось вдвое.

© РИА Новости

География вылетов распределилась следующим образом:

Москва — 53% всех билетов;

Владивосток — 10%;

Санкт-Петербург, Красноярск и Новосибирск — по 5%.

Особенно заметен рост интереса к китайскому направлению в трёх городах: Владивостоке, Новосибирске и Казани, где количество вылетов увеличилось втрое.

Стоимость путешествий демонстрирует следующие показатели:

Средняя цена авиабилета туда-обратно — 75,4 тыс. рублей (рост на 17%);

Средняя стоимость ночи в отеле — 8,1 тыс. рублей (снижение на 7%);

Минимальные цены на перелёты в сезон (ноябрь—декабрь) — от 35-40 тыс. рублей.

Демографический портрет путешественников:

Миллениалы — 47% всех поездок;

Поколение X — 32%;

Зумеры — 12% (рост интереса на 84%).

Популярные направления среди россиян:

Пекин — 31% бронирований;

Шанхай — 22%;

Гуанчжоу — 14%;

Харбин — 10%;

Шэньчэнь — 5%.

По словам заместителя директора по развитию авиарынка «Туту» Артёма Кузьмина, безвизовый режим стал мощным стимулом для роста спроса. Если в период с января по август наблюдался рост на 8% к показателям 2024 года, то за первый месяц безвизового режима показатель достиг 60%.