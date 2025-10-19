Спрос на авиаперелёты в Китай после введения безвиза вырос на 60%

Prim.News

Безвизовый режим с Китаем значительно активизировал туристический поток из России. По данным сервиса путешествий «Туту», спрос на авиаперелёты в Поднебесную вырос на 60% по сравнению с прошлым годом, а бронирование отелей в материковом Китае увеличилось вдвое.

В какие регионы Китая чаще всего летят отдыхать россияне
География вылетов распределилась следующим образом:

  • Москва — 53% всех билетов;
  • Владивосток — 10%;
  • Санкт-Петербург, Красноярск и Новосибирск — по 5%.

Особенно заметен рост интереса к китайскому направлению в трёх городах: Владивостоке, Новосибирске и Казани, где количество вылетов увеличилось втрое.

Стоимость путешествий демонстрирует следующие показатели:

  • Средняя цена авиабилета туда-обратно — 75,4 тыс. рублей (рост на 17%);
  • Средняя стоимость ночи в отеле — 8,1 тыс. рублей (снижение на 7%);
  • Минимальные цены на перелёты в сезон (ноябрь—декабрь) — от 35-40 тыс. рублей.

Демографический портрет путешественников:

  • Миллениалы — 47% всех поездок;
  • Поколение X — 32%;
  • Зумеры — 12% (рост интереса на 84%).

Популярные направления среди россиян:

  • Пекин — 31% бронирований;
  • Шанхай — 22%;
  • Гуанчжоу — 14%;
  • Харбин — 10%;
  • Шэньчэнь — 5%.

По словам заместителя директора по развитию авиарынка «Туту» Артёма Кузьмина, безвизовый режим стал мощным стимулом для роста спроса. Если в период с января по август наблюдался рост на 8% к показателям 2024 года, то за первый месяц безвизового режима показатель достиг 60%.