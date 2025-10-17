Туристка не смогла отсудить у Etihad компенсацию за неиспользованные билеты

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в конце сентября вынесла решение по делу туристки, которая, не улетев из-за болезни, попыталась вернуть деньги за авиабилеты. Вердикт оказался не в пользу пассажирки.

Елена приобрела через агентство «Суперкасса» билеты на рейсы авиакомпании Etihad, заплатив 149 тыс. руб. Однако отправиться в отпуск (в документах, имеющихся в распоряжении редакции, не указано, куда именно она собиралась лететь) не смогла – перед вылетом ей стало плохо: панические атаки, гипертония I степени, авиаперелеты запрещены, как следует из медицинской справки. Попытавшись вернуть деньги за билет, туристка получила лишь малую часть – 10 тыс. руб. ей перечислило агентство. А вот перевозчик ответил отказом, ссылаясь на то, что тариф был невозвратный, а по правилам перевозок авиакомпании болезнь не является в этом случае основанием для того, чтобы возвратить деньги.

Решать вопрос пришлось в суде города Королёва, который в итоге встал на сторону перевозчика. Авиакомпания международная, поэтому в разборе ситуации применили законодательство страны перевозчика, то есть ОАЭ (это разрешает Гражданский кодекс РФ, несмотря на то что пассажирка – россиянка). А согласно ему удовлетворить заявленные требования истца в возврате денег невозможно, говорится в судебном решении. Кроме того, судья сослался на нормы международных договоров – Варшавской и Монреальской конвенции, которые не предусматривают штрафных санкций для перевозчика: ни в качестве обязанности возместить моральный ущерб, ни в качестве обязанности возместить убытки. Плюс внутренние правила перевозчика, касающиеся невозвратных тарифов.

В удовлетворении иска туристке отказали, позднее это решение поддержали в апелляционной инстанции – в Московском областном суде.

Юрист Игорь Косицын обратил внимание: «Если билеты приобретены отдельно, то может применяться иностранное право, а если в составе туристского продукта, то такой возможности уже нет. Поэтому если бы те же билеты Etihad были в составе туристского продукта, то расклад и решение могло быть иным».

Добавим, что в нашей стране болезнь считается основанием для возврата денег по договору воздушной перевозки независимо от тарифа. Шансы повышаются, если заблаговременно предупредить авиакомпанию о невозможности вылета и подтвердить это документально.