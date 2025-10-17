Анонсированы прямые рейсы из Петербурга в Касабланку

Туристов из Санкт-Петербурга ждет приятное новшество — прямое авиасообщение с марокканской Касабланкой. Планы по запуску рейсов были официально подтверждены министром иностранных дел Марокко Насером Буритой. Чиновник напомнил, что еженедельные полеты между Касабланкой и Москвой уже стали позитивным фактором для туризма.

Логичным продолжением этой стратегии станет открытие направления в Петербург, что поддержит поступательное развитие всего туристического сектора между Россией и Марокко. Об этом сообщает АТОР.

