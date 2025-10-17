Самолет из Турции снова прилетел в Москву без багажа туристов

Очередной самолет прилетел из Турции в Москву без чемоданов туристов. На этот раз багаж не загрузили на рейс РС-1458 авиакомпании Pegasus Airlines. Борт прибыл из Даламана во Внуково в пятницу.

«К сожалению, 81 место багажа не было загружено на ваш рейс в аэропорту отправления. Приносим искренние извинения за причиненные неудобства», – сообщает пресс-служба Внуково.

Уточняется, что перевозчик принимает меры, чтобы как можно скорее доставить багаж пассажиров. Однако конкретные сроки не называются.

Отметим, что очередная волна проблем с доставкой чемоданов туристов во Внуково началась еще на прошлой неделе. В частности, в среду Turkish Airlines и AJet не загрузили 207 мест багажа на двух рейсах из Даламана и Стамбула. В четверг ситуация повторилась. Снова отличилась турецкая AJet. К ней присоединилась и тунисская Nouvelair Tunisie, прилетевшая из Монастира без сотни чемоданов.

Коллапс с доставкой багажа во Внуково начался еще в середине лета. Тогда на эту проблему обратил внимание Минтранс и даже привлек турецких коллег для ее решения. Однако полностью разобраться с ситуацией пока не получается.