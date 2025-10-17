Форум «Путешествуй!» в 2025 году представит инвестпроекты Кубы в сфере туризма

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко в ходе диалога с послом Кубы в РФ Энрике Ортой Гонсалесом предложил новый шаг для укрепления сотрудничества — презентацию кубинских инвестпроектов в туризме для российских бизнесменов.

Площадкой для этого может стать международный форум «Путешествуй!», который пройдет в России в июне 2025 года. Обсуждая потенциал индустрии, Чернышенко привел данные: в 2024 году вклад туризма в мировой ВВП превысил 11 триллионов долларов. Посол Кубы назвал туристическую сферу наглядным примером успешного и динамичного развития двусторонних торгово-экономических отношений и подтвердил готовность работать над их дальнейшим укреплением по всем направлениям.

Ранее писали, что мероприятие по представлению маршрута прошло на одной из автозаправочных станций «Роснефти» в Пятигорске. Кроме того, количество бронирований туров в Китай выросло на 20% спустя месяц после введения безвизового режима.