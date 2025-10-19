Новые регионы Китая привлекают российских туристов

Прошло уже больше месяца с момента введения пробного безвизового режима для россиян со стороны Китая. В связи с этим всё больше китайских регионов пытаются перестроить свою политику для привлечения туристов из России.

Одним из таких примеров можно назвать Яньтай — городской округ в китайской провинции Шаньдун. Данный регион в Китае, несмотря на природные красоты и наличие туристической инфраструктуры, всегда больше позиционировался как промышленный. Больше всего он известен в стране как крупный винодельческий центр и портовый узел, активно участвующий в добыче морепродуктов и торговле. Также здесь сильно развито сельское хозяйство, а знаменитые яблоки и груши сорта «лайян» известны и любимы во всём Китае.

Вместе с тем, несмотря на упор на производство, регион, и в частности город, начинает активно развивать туристическую отрасль, в том числе и в расчёте на российских путешественников. Так, например, визитную карточку в виде виноделия пытаются подать не просто как производство, а как интересные объекты для посещения. То тут то там можно встретить в городе различные объекты, посвящённые вину и его производству. В частности, все желающие могут посетить музей вина в Яньтае при старейшей и крупнейшей в Китае винодельне «Чжан Юй», основанной в 1892 году.

Также свои двери стали активнее открывать для туристов сами винодельни. Чего стоит только раскинувшаяся на десятки гектаров винодельня «Шато Ануа», созданная на манер испанских виноделен, или же винокуренный завод «Шато Койя», специализирующийся на создании элитного бренди и расположенный прямо внутри настоящего замка.

Развивается в Яньтае и «ленивый» туризм: пляжный отдых, небольшие прогулки по городу, походы в океанариум и т. п. Местные парки могут порадовать как наличием различных достопримечательностей и развитой инфраструктурой для развлечения, так и обширными зелёными зонами, где можно просто насладиться природой.

Для любителей архитектуры в центре Яньтая есть Старый город, представляющий собой древнюю крепость, а точнее её стены, внутри которых сохранились древние постройки времён династий Мин и Цин, их история насчитывает сотни лет. Прямо на заднем плане этих чудом сохранившихся домов можно увидеть высотные здания уже нового Яньтая.

Можно отметить, что город и район уже сейчас могут предоставить туристам из других стран самый разнообразный опыт, при этом власти рассчитывают, что в ближайшее время целый ряд шагов позволит привлечь внимание ещё большего числа путешественников.