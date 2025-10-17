Турэксперт назвала самый бюджетный курорт Турции

Дешевле всего ехать туда в мае, в конце октября или в начале ноября. Турэксперт Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru назвала самый бюджетный курорт Турции.

Если вы полетите в начале или середине мая, то сможете поймать низкие цены. В данном случае вы можете выбрать Аланью. Там достаточно выгодные билеты. Во-первых, будет очень тепло, потому что это самый южный регион, а во-вторых, вы сэкономите. Можно также посмотреть Мармарис. Он хорош Эгейским морем, — посоветовала эксперт.

Одни из самых дорогих курортов страны — это Белек и Бодрум. Анталья удобна тем, что там находятся аэропорты. Если есть желание отдохнуть на Средиземном море, можно рассмотреть Аланью — это самый дальний и южный регион. Ансталь объяснила, что туда долго добираться из аэропорта, поэтому цены на отели там значительно ниже.