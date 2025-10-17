Специалист ответил, как изменился турпоток в Абхазию

Туристический поток в Абхазию вырос на 20% в 2025 году в связи с открытием Сухумского аэропорта, сообщил ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян. Среди россиян популярностью пользуются четырехзвездочные и пятизвездочные гостиницы Абхазии, которые по ценам доступнее сочинских отелей.

Сухумский аэропорт после 32-летнего перерыва вновь заработал с 1 мая 2025 года, с этого момента он обслужил свыше 110 тыс. человек. Полеты выполняются в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск.

"В сравнении с прошлым годом турпоток в Абхазию увеличился на 20%. Впервые за 30 лет был открыт Сухумский аэропорт, что было настоящей неожиданностью, - сказал собеседник агентства. - [В Абхазию] полетели обеспеченные клиенты, которые предпочитают летать самолетом в выходные дни. Скажем, из Москвы в Сухум прилететь с пятницы по понедельник и пожить в дорогом отеле".

В Абхазии, а именно в таких городах как Гагра, Пицунда и Сухум, по словам эксперта, есть четырехзвездочные и пятизвездочные средства размещения. При этом цены на отдых там примерно на 30% ниже, чем в гостиницах Сочи.

"Если человек едет на 10 дней [отдыхать], в Сочи отель [категории 4-5 звезд в сутки] стоит 30 тыс., а в Абхазии - 20 тыс. На 10 дней выходит только 100 тыс. рублей на жилье", - пояснил Мкртчян.

Он также добавил, что поход в ресторан в Абхазии обойдется практически в два раза дешевле, чем в заведении в центре Сочи.

В 2024 году в Абхазии на отдыхе и экскурсиях побывали 1,4 млн туристов. С 2030 года власти планируют принимать до 5 млн отдыхающих ежегодно.