Россияне продолжают штурмовать Китай: как изменились траты туристов

Российские путешественники резко увеличили расходы в Китае во время национальных праздников – Дня образования КНР и Праздника середины осени (1–8 октября). По данным одного из крупных российских банков, проанализировавшего операции по картам UnionPay, траты выросли почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

© РИА "ФедералПресс"

«Введение безвизового режима произошло как раз перед началом недельных празднований образования КНР – периода, когда туристы традиционно активно едут в Китай. Наша статистика подтверждает, что российские путешественники воспользовались новой возможностью», – отметила руководитель блока розничного бизнеса банка Людмила Бирюкова.

Топ-5 городов по тратам российских туристов:

Шанхай – безоговорочный лидер с 22 % от общего объема трат, расходы выросли в 8 раз;

Хайнань – 16 % от общих трат, рост в 5,6 раза;

Пекин – 13 % расходов, увеличение в 7,1 раза;

Санья – тропический курорт набирает популярность, 4 % трат при росте в 7 раз;

Гуандун – 3 % от общего объема, но рекордный рост в 13 раз.

Отмена виз дала мощный импульс туристическому потоку: уже через месяц после введения безвизового режима число бронирований поездок в КНР выросло на 20 %, пишет ТАСС. Сейчас между странами выполняется 200 рейсов в неделю. По прогнозам Ассоциации туроператоров России, количество поездок в Китай увеличится на 30–40 %, что окончательно закрепит КНР в числе топовых направлений для российских туристов.