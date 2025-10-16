Япония планирует выдавать еще больше виз российским туристам

Посольство Японии в Москве намерено открыть новый визовый центр для приема документов в России. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте дипмиссии.

Согласно тексту документа, посольство сейчас ищет подрядчика для организации ВЦ. Это связано с ростом числа заявок от российских туристов и очевидным «сохранением тенденции» в ближайшей перспективе.

В задачи нового офиса будут входить прием документов, ввод данных, помощь в процессе их проверки, сбор за визу для дипломатического представительства, возврат паспортов и т. д. Начать работу новые ВЦ должны уже в начале 2026 года.

«Для решения вышеуказанных задач планируется реализовать возможность выполнения визовых услуг, не связанных с рассмотрением заявлений, в едином и централизованном уполномоченном агентстве (визовый центр). Для того чтобы передать обязанности, запрашиваемые нашим учреждением, было решено выбрать подрядчика с помощью конкурса проектов», – сказано в заявлении на сайте посольства.

На данный момент неизвестно, идет ли речь о сети визовых центров или только одном представительстве. Сейчас ВЦ Японии уже работают в Иркутске и Хабаровске, также прием документов осуществляется в Посольстве в Москве, в консульствах в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске.

Между тем, по данным Японской национальной туристской организации (JNTO), страну за первые 9 месяцев этого года посетило около 130 тыс. человек. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2024-го.