Отдых в Египте на школьные каникулы: в каких отелях еще есть места

За 9 дней до осенних школьных каникул (при системе обучения по четвертям они длятся с 25 октября по 2 ноября. – Ред.) туристам, желающим отправиться на отдых в Египет, уже сложно найти свободные номера в популярных отелях на курортах Шарм-эль-Шейха и Хургады.

© tourdom.ru

Мы посмотрели, какие варианты еще доступны в системах онлайн-бронирования с моментальным подтверждением туров туроператорами на вылеты из Москвы 25–26 октября. Турпакеты на сегодня можно купить в 27 отелей категории 5*. Для сравнения: если отправляться из столицы после школьных каникул, 8–9 ноября, ассортимент более чем вдвое обширнее – 64 гостиницы. По данным «Турвизора», свободных номеров на даты детского отдыха не предлагается в отелях цепочки Rixos, из комплексов популярной сети Pickalbatros доступны только 6 (причем один из них, Pickalbatros Royal Grand 5* в Шарм-эль-Шейхе, только для гостей от 16 лет и старше, семьям с детьми школьного возраста не подойдет), тогда как на заезды в начале ноября есть предложения в 11 гостиницах этого бренда. В сети Sunrise доступны 2 отеля, но один из них, Sunrise Holiday Resort 5* (Хургада), опять же лишь для взрослых.

Цены туров на осенние школьные каникулы для двух взрослых и ребенка 10 лет с вылетами из Москвы в гостиницы 5* начинаются от 336 тыс. руб. за 7 ночей. Во столько обойдется отдых в Parotel Lagoon Resort (Шарм-эль-Шейх). Забронировать турпакет с проживанием в номере той же категории, deluxe garden, и питанием all inclusive на дату отправления из столицы 9 ноября можно более чем в полтора раза дешевле – за 205 тыс. руб. Почти вдвое дороже, чем в первой декаде ноября, встанет поездка с ребенком в каникулы в Pickalbatros Royal Moderna Sharm El Sheikh 5*: 423 тыс. руб. против 282 тыс. руб., если вылетать из Москвы 8 или 9 ноября.

Чтобы иметь больший выбор вариантов размещения и сэкономить в стоимости, туристам рекомендуется заблаговременно бронировать туры на период школьных каникул.

Ранее мы писали, что поездки семьей на турецкие курорты в осенние каникулы обойдутся на четверть дороже, чем на ближайшие даты вылета из Москвы.