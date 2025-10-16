Снижены цены на билеты в Анталью

Авиакомпании снизили цены на билеты one way в Турцию: дешево улететь в ближайшие дни можно не только из Москвы, но и из других городов – Сочи, Минвод, Екатеринбурга. Но обратный перелет обойдется существенно дороже.

© tourdom.ru

Самую низкую цену мы нашли на рейсах Pegasus Airlines из Москвы в Даламан и Бодрум – 3618 руб. вместе с багажом. Но, чтобы успеть, нужно сильно поторопиться – вылеты уже завтра.

Чуть дороже будет стоить завтрашний перелет из столицы в Анталью самолетом «Победы» – 4204 руб. (плюс 2330 руб. за багаж). В субботу уже немного дороже – 5117 руб. без учета чемоданов.

Похожие цены на рейсы в Анталью из Казани (в ближайшие дни можно найти варианты за 5044 руб. на Pegasus), Самары (по 5027 руб. на Corendon Airlines и AZUR air), Екатеринбурга (по 5656 руб. на «Победе»), из Сочи (по 4997 руб. на «ИрАэро») и из Минеральных Вод (по 5652 руб. на Southwind). В последних трех случаях – без учета багажа. А вот из Санкт-Петербурга таких тарифов до конца октября нет – за билет придется заплатить минимум 11 тыс. руб.

Впрочем, удивляться низким ценам не стоит – сезон в Турции почти закончился, загрузка рейсов в курортные города сейчас не самая высокая. Меньше, чем обратно. И если покупать билеты round trip, особенно сэкономить не получится. Так, самый дешевый вариант с вылетом 17 октября и возвращением через неделю обойдется в 22 тыс. руб., не считая стоимости багажа. Поэтому билеты по 3–5 тыс. руб. больше не для туристов, а для тех, кто живет в Турции или летит в ту страну на длительный срок.