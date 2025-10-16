В Шотландии турист отклонился от маршрута и провел восемь дней в горах

Пенсионер заблудился во время одиночного похода в отдаленных горах Шотландии и восемь дней ничего не ел. Об этом сообщило издание People.

Утром 16 сентября 76-летний Иэн Карри вышел из деревни Гленфиннан и отправился к тропе Кейп-Рат в отдаленной части Шотландского нагорья. Мужчина, которого описывают как увлеченного и опытного любителя пеших прогулок, планировал преодолеть около 48 км за два дня и завершить поход в Нойдарте, но все пошло не по плану.

«Это был один длинный и мрачный кошмар», — говорит он.

Пенсионеру пришлось идти по колено в воде, когда из-за непогоды река вышла из берегов. Он быстро промок, сошел с маршрута и вынужденно разбил лагерь.

«Я не спал и ничего не ел восемь дней, потому что все, что я взял с собой, промокло из-за дождя», — утверждает мужчина.

Позднее он продолжил путь, но двигался очень медленно.

«Я почти сдался, когда оказался на вершине холма, потому что ничего не работало. У меня был телефон, который не ловил сигнал, а резервное зарядное устройство не работало, потому что оно было полно воды», — вспоминает турист.

В пятницу, 24 сентября, Карри, который в итоге повернул назад и попытался идти тем же путём, был найден владельцем местного поместья Глен-Дессари.

Ранее россиянин заблудился в горах Турции и спасся, позвонив своему сотовому оператору.