Туризм в Китае стал дороже: эксперт объяснил последствия безвиза

Введение безвизового режима между Россией и Китаем спровоцировало заметный рост стоимости авиаперелетов и турпакетов в КНР. По мнению экспертов, это может сдержать массовый всплеск туристического потока, поскольку страна и до этого не считалась бюджетным направлением, а теперь стала еще дороже.

«Даже если спрос на поездки в КНР возрастет, то ненамного. Китай поднял цены – прежде всего на авиаперевозки. Страна и раньше была недешевой, а сейчас стала еще дороже», – рассказал китаевед Кирилл Котков в беседе с «Постньюс».

Специалист также обратил внимание на специфику туризма в Китае, указав, что он имеет преимущественно деловой и познавательный, а не пляжный характер. По его словам, даже курортный остров Хайнань проигрывает по соотношению цены и качества отдыха таким направлениям, как Таиланд, Камбоджа и Вьетнам.

Основной интерес россиян, как уточнил Котков, связан с уникальными достопримечательностями: Великой Китайской стеной, городом Сиань с его терракотовой армией и живописной провинцией Юньнань. Однако эксперт подчеркивает, что подобные впечатляющие маршруты требуют существенных финансовых затрат.