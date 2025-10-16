«Аэрофлот» будет летать зимой по 280 маршрутам

«Аэрофлот» представил зимнее расписание. В нем авиакомпания собрала 280 маршрутов, среди которых много туристических. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Зимой особое внимание будет уделено отечественным горнолыжным курортам, включая Сочи, Кировск и Горно-Алтайск. При этом жители 11 российских городов получат возможность прямого сообщения с Сочи без транзита через столичные аэропорты.

На международных направлениях из Москвы сохранятся полеты в Турцию, Китай, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Индию, Египет, на Шри-Ланку.

Особенностью сезона станет расширение маршрутов из регионов. Так, прямые перелеты в Бангкок, Нячанг, на Пхукет и Хайнань запланированы из многих городов Урала, Сибири, Поволжья и Дальнего Востока.

Совместно с туроператором Библио-Глобус группа предложит программу в Египет, минуя Москву, из девяти городов: Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Самары, Перми, Уфы и Челябинска. Самолеты будут летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

По сравнению с прошлым зимним сезоном группа значительно расширяет географию полетов. Флагманский перевозчик «Аэрофлот» откроет рейсы из Москвы в Геленджик и Краснодар, а также новые международные линии: из Екатеринбурга в Дубай и из Новосибирска в Гоа. «Россия» запустит прямые рейсы в Египет из Перми и Челябинска, а лоукостер «Победа» – из Краснодара в Стамбул.

Параллельно с вводом новых маршрутов будет увеличена частота полетов по ряду существующих направлений. «Аэрофлот» добавит рейсы из Москвы в Горно-Алтайск и Ереван, а «Победа» усилит сообщение из Москвы с городами Северного Кавказа.