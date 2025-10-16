Безвизовый Китай: как новый режим меняет предпочтения россиян

С 15 сентября 2025 года визы для россиян в Китай отменены. За месяц безвиза спрос на пакетные туры упал, но выросли продажи авиабилетов и возник ажиотаж на границе в Благовещенске, сообщил основатель PrimeTours Александр Перепелкин. По его словам, с 2024 года спрос россиян на поездки в Китай вырос в 1,5 раза.

«Китай очень многогранный в плане отдыха, там есть пляжный отдых, экскурсионные и шопинг-туры, большие мегаполисы, очень развит медицинский туризм. При этом Китай – одна из самых дешевых стран Азии», – отметил Перепелкин.

По его словам, в условиях, когда многие страны остаются закрытыми из-за пандемии, наблюдается ежегодное увеличение числа российских туристов, посещающих Китай. За первые 9 месяцев 2025 года этот показатель вырос примерно на 50 % по сравнению с полным 2024 годом.

Перепелкин добавил, что отмена виз для россиян сделала поездки в Китай не только более доступными по цене, но и открыла новые горизонты для самостоятельных путешественников. Он уточнил, что после отмены виз спрос на туристические путевки снизился, а продажи авиабилетов выросли. В Благовещенске на российско-китайской границе возник ажиотаж: ожидание в очереди на автобус теперь составляет около 2,5 часов.

Как отметил эксперт в беседе с РИАМО, самостоятельным путешественникам важно помнить, что китайцы редко говорят на английском и других языках, что усложняет общение. В поездке лучше использовать электронные переводчики и быть готовыми к трудностям с ориентацией на местности, уточнил Александр Перепелкин.

Отметим, что, хотя отмена виз для россиян открыла новые возможности для туризма, готовится к поездке следует основательно. Рекомендуется заранее установить VPN для связи, загрузить китайские офлайн-карты и приложение Alipay для оплаты.